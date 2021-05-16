Токио, , 14:14 — REGNUM Почти 60% японцев выступают за отмену проведения в Токио XXXII летний Олимпийских игр. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает агентство Киодо со ссылкой на опрос общественного мнения.

Согласно результатам опроса, только 12,6% граждан Японии высказались за проведение Олимпиады, но с ограниченным числом зрителей. 25,2% высказались за то, чтобы соревнования были проведены, но при пустых трибунах — наблюдать за ними можно будет только по телевидению и интернету.

И почти 60% граждан Японии заявили, что проводить Олимпиаду в Токио не следует — пандемия коронавируса никуда не делась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, XXXII Летние Олимпийские игры должны были состоятся в Японии ещё в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса Олимпиаду пришлось перенести на 2021 год. Хоть и с ограничениями, но идет эстафета Олимпийского огня. При этом эпидемиологическая ситуация в Японии остается непростой — в последние дни фиксируется рост числа случаев заражения коронавирусом, резервов медицинских коек не хватает на всех зараженных. Люди вынуждены находиться дома без достаточной медицинской помощи в ожидании места в больнице.