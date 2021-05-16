Куала-Лумпур, , 14:08 — REGNUM Сборная Северной Кореи приняла решение сняться с отборочного цикла чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года. Об этом 16 мая сообщает Азиатская футбольная конфедерация.

«Азиатская футбольная конфедерация подтверждает отказ Корейской футбольной ассоциации КНДР от азиатских квалификационных турниров на Чемпионат мира по футболу в 2022 году», — говорится в сообщении.

При этом сборная КНДР уже успела провести пять матчей в рамках квалификации и занимает пятое место в группе Н с 8 очками в активе.

Отметим, чемпионат мира по футболу 2022 года состоится в период с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.