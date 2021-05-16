Москва, 16 мая, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Изменение условий пользовательского соглашения мессенджера WhatsApp привело к появлению новой мошеннической схемы. Об этом сообщает РИА Новости.

Цитата хф Приключения Буратино, реж. Леонид Нечаев, СССР, 1975г Лиса Алиса и кот Базилио

15 мая вступили в силу новые правила мессенджера WhatsApp, принадлежащего американской компании Facebook. Одним из главных изменений стала возможность передачи данных пользователей WhatsApp другим приложениям и сервисам Facebook. Не согласившихся с новыми правилами пользователей ждём поэтапное отключение функций мессенджера.

На фоне изменения правил WhatsApp пользователи мессенджера стали получать сообщения от мошенников. В них говорится, что мессенджер станет платным для пользователей, которые не перешлют эти сообщениям другим контактам. За пересылку СМС-сообщения взимается плата.

Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы Игорь Бедеров объяснил, что такие мошеннические схемы называются «письмами счастья». Он добавил, что подобные схемы применяются злоумышленниками для распространения той или иной информации среди большого числа людей.

«Серьёзно относиться к таким сообщениям и тем более реагировать на них не стоит», — подчеркнул эксперт.