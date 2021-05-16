Сеул, , 13:56 — REGNUM В Южной Корее установили третьи в мире «Климатические часы», сообщает The Korea Herald.

Сеул junilly

Согласно данным, часы установлены на крыше штаб-квартиры Herald Corp. в Сеуле. Отмечается, что это первые постоянные «Климатические часы» в Азии и третьи в мире. Первые часы были установлены в Берлине в 2019 году, а вторые — в Нью-Йорке в 2020 году.

По состоянию на 16 мая «Климатические часы» показывают, что Земле осталось около 6 лет, 230 дней до того, как изменение климата станет необратимым, исходя из текущих темпов выбросов.

Цифры на «Климатических часах» основаны на данных о количестве глобальных выбросов углерода, а также на количестве мировой энергии, поставляемой из возобновляемых источников, которая в настоящее время пока составляет 12%