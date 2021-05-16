Мадрид, , 13:42 — REGNUM Кандидатами на пост главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал» вместо Зинедина Зидана являются главный тренер наставник сборной Германии Йоахим Лёв и бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Об этом 16 мая сообщает газета Marca.

При этом 15 мая стало известно, что французский специалист намерен покинуть мадридскую команду, несмотря на то, станет ли она в нынешнем сезоне чемпионом Испании или нет.

Отметим, 61-летний Йоахим Лёв находится на посту главного тренера сборной Германи с 2006 года, в 2014 году привел ее к победе в чемпионате мира и по окончании первенства Европы в нынешнем году покинет команду. При этом 53-летний Массимилиано Аллегри в настоящее время не имеет работы и за время своей тренерской карьеры работал с такими клубами, как туринский «Ювентус» и «Милан».