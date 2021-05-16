Лестер, Великобритания, , 13:39 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер» собирается продлить соглашения с двумя своими игроками. Об этом 16 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, руководство команды из Лестера собирается продлить до 2025 года контракты со своим турецким защитником Чагларом Сеюнджю и бельгийским полузащитником Юри Тилемансом.

Отметим, в настоящее время «Лестер» находится на третьем месте турнирной таблицы АПЛ, набрав 66 очков после 36 туров.