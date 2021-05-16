Нижний Новгород, , 13:08 — REGNUM Уровень подготовки студентов в российских вузах продолжает снижаться, заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев 16 мая в ходе выступления на форуме «Молодёжь и наука».

Российская академия наук (РАН) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сергеев сообщил, что качество подготовки в российских вузах начало снижаться в 1990-е годы на фоне общего беспорядка в стране. Он добавил, что этот тренд не удалось преодолеть до сих пор.

«Качество студента на выходе из университетов, скажем так, не улучшается, падает», — приводит слова Сергеева ТАСС.

Он отметил, что снижение уровня подготовки в вузах связано с аналогичными процессами в школьном образовании. Пробелы в знаниях по школьному курсу приходится восполнять в университетах, что приводит к снижению общего уровня подготовки.

Сергеев подчеркнул, что для решения проблемы необходимо поднять статус учителя и престиж этой профессии. Также большую работу с учителями должны проводить университеты и РАН. Ещё одной проблемой глава РАН назвал отсутствие в школьном образовании идеологии, построенной на ценностях, объединяющих всех жителей России.