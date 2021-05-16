Москва, 16 апреля, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила, что враги России сделали ставку на террор на выборах президента страны.

Виталий Аньков /РИА Новости

«Они сделали ставку на террор. Вот это то, чего раньше никогда не было. Запугать людей, вызвать страх, панику», — заявила Памфилова.

Она назвала самым циничным и мерзким то, что противники России сделали ставку на террор. Однако несмотря на невероятные, истеричные происки недоброжелателей, выборы состоялись. Недоброжелатели этими действиями лишь помогли объединить российский народ, подчеркнула председатель ЦИК.

Как сообщало ИА Регнум, 16 апреля Памфилова вручила Путину удостоверение президента Российской Федерации.

Голосование проходило в течение трёх дней, с 15 по 17 марта. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов одержал победу. За него проголосовали 87,28% (76 277 708 избирателей). В голосовании участвовали 87 576 075 избирателей. Итоговая явка, с учётом ДЭГ, составила 77,49%.

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что результаты выборов отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерной победу Путина на выборах. Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что россияне сделали выбор в пользу сильной и успешной страны.