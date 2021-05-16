Брюссель, 16 мая, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Комитет по международным отношениям евросоюзного парламента представил проект доклада, в котором изложены основные принципы выстраивания отношений Европейского союза с Россией.

jeffowenphotos В Европарламенте

Данный доклад содержит пресловутый принцип «поддержки демократии», который на деле означает вмешательство во внутренние дела России. Также есть принцип противодействия «русскоязычной пропаганде», что означает по сути жесткую цензуру для российских средств массовой информации. Чтобы противостоять «русскоязычной пропаганде», евробюрократам предлагается создать телеканал с круглосуточным вещанием.

Руководству Евросоюза в докладе рекомендуется не признавать итоги осенних выборов в Государственную думу, если эти выборы Запад посчитает сфальсифицированными.

При этом авторы доклада предлагают постоянно рассказывать России о выгодах, которые она якобы могла бы получить, если начнет «демократические преобразования». Под выгодами понимается упрощенный визовый режим со странами ЕС, программа инвестирования в свободную торговлю и стратегическое партнерство.

Чтобы «стимулировать» стремление граждан России к «демократическим преобразованиям», в ЕС предлагают принять для России стратегию развития «Восточное партнерство», которую Брюссель некогда запустил для укрепления сотрудничества со странами бывшего СССР.

Для «защиты демократии» во всём мире Евросоюзу надо кооперироваться с США и вместе разработать общие меры в плане поддержания режима санкций, предоставления финансовой помощи, поддержки активистов.

В любом диалоге с Москвой предлагается придерживаться принципа «демократия прежде всего».

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