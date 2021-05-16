Москва, , 13:07 — REGNUM Мошенники придумали новую схему обмана, воспользовавшись изменением политики мессенджера WhatsApp и рассылая пользователям «письма счастья», в которых они грозят пользователям, что в случае, если они не выполнят требования аферистов, мессенджер станет для них платным. Об этом 16 мая рассказал эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, его слова приводит РИА Новости.

Мошенники Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Как отметил эксперт, мошенники стали посылать пользователям письма, в котором они сообщают пользователям о скором якобы платном использовании мессенджера и для того, чтобы этого избежать, они предлагают потенциальным жертвам переслать данные сведения 10 контактам и стоимость одного СМС при этом составит €0,01.

«Письма счастья» — ловушка для мозга. Можно предположить здесь целенаправленную кампанию по дискредитации мессенджера, построенную на принципах сарафанного радио и «вирусного маркетинга», не более», — предупредил Бедеров.

Также он порекомендовал пользователям не относиться к таким сообщениям всерьез.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая стало известно, что в правоохранительные органы продолжают поступать заявления от жителей Нижегородской области, пострадавших от противозаконных действий мошенников-лжеброкеров.