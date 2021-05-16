Минск, , 13:39 — REGNUM В Белоруссии за сутки подтвердили 1627 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 16 мая в пресс-службе министерства здравоохранения.

В больнице. Белоруссия Facebook.com minzdravbelarus

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376 341 случай инфицирования выявили в республике с начала пандемии. 367 097 человек выздоровели (1842 за сутки), 2701 инфицированный умер (скончались десять человек за сутки).

За сутки в Белоруссии провели 20 711 исследований на SARS-CoV-2. С начала пандемии в республике выполнили 6 090 900 тестирований.

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Напомним, в предыдущие сутки в республике подтвердили 1363 случая инфицирования коронавирусной инфекцией.