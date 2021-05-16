Вашингтон, 16 мая, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Американские компании Google и SpaceX договорились о сотрудничестве в сфере облачных сервисов и спутникового интернета. Об этом сообщает пресс-служба Google.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Соглашение будет регулировать взаимодействие облачного сервиса Google Cloud и формируемой группировки спутникового интернета Starlink. В рамках этого партнёрства компания SpaceX начнёт размещать наземные станции системы Starlink на территории центров обработки данных Google.

Сотрудничество будет направлено на корпоративных клиентов. Планируется, что такие клиенты смогут использовать сервис Google Cloud из любой точки Земли с помощью системы Starlink. В Google и SpaceX рассчитывают, что новая услуга станет доступна во второй половине 2021 года.

«Мы рады сотрудничеству со SpaceX, которое позволить предоставить организациям с широкими зонами обслуживания безопасный и быстрый доступ к критически важным сервисам, необходимым для бесперебойной работы», — отметил старший вице-президент по инфраструктуре в Google Cloud Урс Хёльзле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава SpaceX Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink получит поддержку мобильных станций до конца 2021 года.