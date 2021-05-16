Буэнос-Айрес, , 12:37 — REGNUM Футбольный клуб из Буэнос-Айреса «Ривер Плейт» из-за вспышки коронавирусной инфекции сыграет с еще одной столичной аргентинской командой — «Бока Хуниорс» — в матче четвертьфинала Кубка профессиональной лиги страны без 15 игроков. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба «Ривер Плейт».

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Уточняется, что проведенное 15 мая тестирование на SARS-CoV-2 выявило его наличие у десяти футболистов команды, а при повторном тестировании выяснилось, что еще пять игроков заразились коронавирусом.

Отметим, матч четвертьфинала Кубка профессиональной лиги Аргентины между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» должен состояться 16 мая, и он начнется в 23:30 мск. Кубок профессиональной лиги страны, это турнир, который пришел на замену Суперлиге — высшему дивизиону чемпионата страны.