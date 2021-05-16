Киев, 16 мая, 2021, 13:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если российские войска «перейдут» границу с Украиной, то украинская сторона не рассчитывает, что иностранные войска прибудут на помощь Украине. Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины рассказал в интервью Deutsche Welle, опубликованном на канале издания в видеохостинге YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Министр иностранных дел Украины заявил, что официальный Киев ожидает от «партнеров» ту поддержку, которую они «могут предложить».

Кулеба «Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров всю ту поддержку, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну».

«То есть вы не рассчитываете на то, что НАТО начнет войну с Россией, вы достаточно однозначны в этом вопросе?» — задал уточняющий вопрос журналист издания.

Кулеба «Абсолютно, Украина пока что не член НАТО, и я хотел напомнить ясно и однозначно, что это наша земля, и что мы будем ее защищать, а наши партнеры могут помочь нам в этом, и я уверен, что всё так и будет».

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Напомним, ранее депутат Европейского парламента от ФРГ Максимилиан Кра пояснил, для чего Соединенным Штатам Америки нужна Украина.

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Напомним, украинская сторона, воюя с мирным населением Донбасса, восьмой год утверждает, что в Донбассе ВСУ якобы «воюют» с вооруженными силами России, которые якобы «присутствуют» в Донецкой и Луганской Народных Республиках. При этом никаких доказательства этому Киев так и не предоставил. Параллельно с этим представители Украины повторяют тезис о том, что Россия якобы «собирается напасть» на Украину.