Сеул, 16 мая, 2021, 12:36 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи направило письмо в Международную морскую организацию (ИМО), в котором призвало организацию к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в вопросе слива воды с АЭС «Фукусима-1». Об этом сообщает KBS со ссылкой на министра морских дел и рыболовства Южной Кореи Мун Сон Хёка.

Иван Шилов ИА REGNUM Фукусима

В письме представитель Южной Кореи отметил, что решение правительства Японии о сливе загрязнённой воды в океан является односторонним, принятым без консультаций с соседними странами, а также выразил опасения по поводу того, что слив воды с АЭС «Фукусима-1» может оказать негативное воздействие на морскую среду, безопасность пищи и здоровье человека.

Известно, что письмо генеральному секретарю ИМО Лим Ги Тхеку будет передано через посольство Южной Кореи в Великобритании.

Отмечается, что представители министерства морских дел и рыболовства Южной Кореи намерены поднять вопрос о сливе загрязнённой воды с АЭС «Фукусима-1» в океан на Конвенции по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других материалов, запланированной на октябрь текущего года.