Вашингтон, 16 мая, 2021, 12:17 — ИА Регнум. Руководству Xiaomi удалось договориться об исключении китайской компании из «чёрного списка» в США. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Jon Russell Xiaomi

В начале 2021 года правительство США внесло Xiaomi в «чёрный список», закрыв эту компанию для американских инвесторов. Внесение Xiaomi и ряда других компаний в список объяснялось связью этих организаций с правительством и военными Китая.

В Xiaomi опровергли эти обвинения и подали иск против правительства США. Параллельно руководство компании начало переговоры с министерством обороны США об исключении из «чёрного списка». Суд в США встал на сторону Xiaomi, приостановив действие запрета.

Сообщается, что китайской компании удалось заключить соглашение с министерством обороны США о полном исключении Xiaomi из «чёрного списка». Ожидается, что об окончательном урегулировании этого конфликта будет объявлено 20 мая.