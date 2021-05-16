Хьюстон, США, , 12:30 — REGNUM Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт после поражения американского бойца смешанного стиля (ММА) Тони Фергюссона от ирано-американского спортсмена Бенейла Дариуша на турнире UFC 262, проходившем в Хьюстоне, не исключил возможности завершения карьеры Фергюссона. Он заявил об этом 16 мая на пресс-конференции по итогам турнира.

«Это были тяжёлые три раунда для Тони», — отметил Уайт, добавив, что Фергюссон не смог справиться с переводами его оппонентом схватки в партер.

«Можно ли сказать, что поражение от Гэтжи практически завершило его карьеру? Возможно, и так. Знаете, время на исходе. Не знаю, какой из этих факторов сыграл больше, может быть, и оба. Но, к сожалению, поражение от Гэтжи определённо ударило по Тони», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Тони Фергюссон уступил Бенейлу Дариушу в поединке на турнире UFC 262.