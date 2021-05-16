Пекин, 16 мая, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И раскритиковал вывод американских войск из Афганистана. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД Пакистана Шахом Мехмудом Куреши.

Steven Hitchcock Армия США

По словам Ван И, власти США слишком торопятся выводить свои войска из Афганистана, и это стало ударом для процесса перемирия внутри страны.

Кроме того, глава МИД Китая отметил, что вывод американских войск из Афганистана негативно скажется на региональной стабильности. В Пекине рассчитывают, что в этой ситуации Организация Объединенных Наций сможет сыграть должную роль, кроме того, у Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) есть необходимость более внимательно следить за этим вопросом.

Помимо прочего, соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие, выступить единым фронтом и предпринять скоординированные действия, уверен Ван И.

Что касается Пакистана, то эта страна традиционно играет важную роль в афганском вопросе, и Пекин намерен и далее усиливать стратегическую координацию с Исламабадом для поддержания регионального мира и стабильности.