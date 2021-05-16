Стрый, Украина, 16 мая, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Во Львовской области загорелся автобус, в котором находились двадцать пассажиров и два водителя, сообщили 16 мая в пресс-службе ГСЧС Украины во Львовской области.

Gruznov Горящий автобус

Сообщение о возгорании в рейсовом автобусе Mersedes IRIZAR поступило 16 мая в 05:10. Пожар произошел недалеко от села Розвадив Стрыйского района. В 05:36 возгорание было ликвидировано.

Огонь уничтожил моторный отсек автобуса, обшивку салона транспортного средства на площади 18 квадратных метров и двадцать семь пассажирских кресел. Также были повреждены обшивка салона (площадь 18 квадратных метров) и двадцать четыре кресла.

В результате пожара никто не пострадал, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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