Киев, , 11:53 — REGNUM Политические преследования председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука нынешней украинской властью делают его мощнейшей фигурой украинской политики, заявил общественный и политический деятель, правозащитник Владимир Чемерис, комментируя последние политические события в стране.

«Это абсолютно точно политическое преследование. Оно беспрецедентно для любого демократического государства — когда лидер наибольшей оппозиционной фракции парламента оказывается под уголовным преследованием», — отметил эксперт, добавив, что обвинения в так называемой государственной измене очень популярны в современной Украине.

«Люди попадают под эту статью лишь за то, что они высказывают мнение, отличное от точки зрения ультраправых и власти, за их антивоенную позицию, за то, что они написали посты в соцсетях. А уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что по статье «госизмена» человек должен безальтернативно содержаться в СИЗО», — разъяснил Чемерис.

Сейчас этот метод попробовали применить в отношении Медведчука, констатировал специалист.

«В этом деле очевидны политические мотивы, и главный из них тот, что Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу, которая по всем опросам идет голова в голову с правящей партией «Слуга народа». Этим же объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука, народный депутат Украины Тарас Козак», — отметил Чемерис.

Политик не верит, что эти действия как-то помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В Украине есть такая традиция — если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в президенты на следующих выборах — Виктор Медведчук. Поэтому санкции в отношении Медведчука можно назвать очередной победой оппозиционных сил. Хотя он и несколько ограничен в своих передвижениях, все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса в Украине», — подытожил Чемерис.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее лидер ОПЗЖ не раз публично заявлял, что не намерен покидать Украину, несмотря на давление властей. При этом власти уже строят планы обмена Медведчука в Россию. 11 мая лидера оппозиции на Украине обвинили в государственной измене по трем различным эпизодам.