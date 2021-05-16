Кострома, , 12:54 — REGNUM В Костромской области ликвидируют последствия непогоды. Об этом со ссылкой на сообщения пресс-службы администрации региона передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Последствия шквалистого ветра в Костромской области Adm44.ru

Вечером 15 мая в регионе наблюдался сильный шквалистый ветер, сопровождавшийся грозой, ливнями и градом. Из-за этого в девяти районах региона произошли множественные порывы на линиях электропередачи. Непогода привела к разрушению кровель жилых домов, остановок и массовому валу деревьев.

Есть и погибшие. В Кологриве упавшее дерево нанесло несовместимые с жизнью травмы 15-летнему юноше. Проверку по этому факту сейчас проводят следователи.

Последствия шквалистого ветра в Костромской области Adm44.ru

Непогода затронула территории Островского, Кадыйского, Макарьевского, Мантуровского, Кологривского, Шарьинского, Галичского, Чухломского и Антроповского районов. Областной центр — Кострому стихия не затронула. По данным Минэнерго на вечер 15 мая, в регионе без света оставались около 40 тысяч человек. Аварийно-восстановительные работы в районах сейчас ведут 72 бригады электриков, состоящие из 300 специалистов из разных регионов России.

На данный момент электроснабжение восстановлено в ряде населенных пунктов Островского, Шарьинского, Галичского, Антроповского и Чухломского районов. Действия дорожников, энергетиков и муниципалитетов координирует специально созданный оперативный штаб по устранению последствий непогоды. Его возглавил заместитель губернатора Павел Бабчук.

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