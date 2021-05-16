Сеул, 16 мая, 2021, 11:46 — ИА Регнум. До конца мая 2021 года в Южную Корею из-за рубежа будут ввезены 40 млн яиц. Об этом сообщает KBS со ссылкой на первого заместителя министра стратегии и финансов Ли Ок Вона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Куриные яйца.

По его словам, решение об увеличении импорта вызвано желанием стабилизировать цены.

Известно, что с января по март правительство импортировало 64 млн яиц, в апреле — ещё 40 млн яиц.

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Как отметили в министерстве стратегии и финансов, правительство страны намерено пустить в продажу рис из государственных запасов и капусту, цены на которые демонстрируют тенденцию к росту.