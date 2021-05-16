Москва, , 11:46 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было выявлено 8554 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 мая сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус. Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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По его данным, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 4 940 245.

Также сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончался 391 пациент и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 871.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 056 073 человека вылечились от нового заболевания, 8573 из которых — за прошедшие сутки.

Отметим, сутками ранее в России было выявлено 8790 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.