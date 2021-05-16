Париж, , 11:46 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди может уйти из своей нынешней команды во время летнего трансферного окна. Об этом 16 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, в настоящее время агент и жена 28-летний футболиста Ванда Нара начала переговоры с туринским «Ювентусом» и «Миланом» о возможности перехода игрока.

Отметим, в текущем сезоне Мауро Икарди сыграл в составе «ПСЖ» в 26 матчах и отметился в них 12 голами и шестью результативными передачами.