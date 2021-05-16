Москва, , 11:45 — REGNUM Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал 16 мая высказывания генсека РФС Александра Алаева, который ранее заявил, что Россия считается флагманом всего мирового футбола.

«Справедливые слова, отражающие суть происходящего в российском футбольном сообществе. Речь идёт о чисто организационных вопросах, а не о достижениях сборной команды и клубов. Действительно, того, что происходит в России, нет ни в одной стране мира», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Также Колосков напомнил, что Россия, несмотря на пандемию, ни в прошлом, ни в текущем году не остановила свой чемпионат, является первой страной, где были на матчи были допущены зрители и где были проведены все тренировочные сборы и клубов, и сборных.

При этом почетный президент РФС добавил, что главное, что из-за ограничительных мер не были потеряны ни одни соревнования

«Алаев действительно абсолютно прав в том, что, в смысле организации и обеспечения соревновательной и тренировочной деятельности Россия является флагманом всего мирового футбола», — заключил Колосков.

Отметим, 14 мая генсек РФС Александр Алаев заявил, что российский футбол в данный момент является флагманом мирового футбола.