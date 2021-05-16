Канберра, , 11:19 — REGNUM Автомобиль Hyundai Nexo на водородном топливе преодолел более 880 км без дозаправки, что стало мировым рекордом для серийного авто. Об этом сообщает портал H2 View.

Рекорд был установлен в ходе заезда в Австралии. Ход поездки контролировали представители автомобильного клуба штата Виктория.

На одном баке водородного топлива Hyundai Nexo преодолел 887,5 км за 13 часов. За рулём находился австралийский раллийный гонщик Брендан Ривз. Ривз рассказал, что для установления рекорда он использовал приёмы из раллийных гонок, а также советы, которые получил от своего отца, работающего дальнобойщиком.

«Будучи гонщиком я всегда хотел установить мировой рекорд, но никогда не предполагал, что это произойдёт таким образом», — отметил Ривз.

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