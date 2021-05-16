Баку, , 11:46 — REGNUM Азербайджанская армия 16 мая в соответствии с утвержденным президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым планом, начала военные учения, сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

В учениях принимают участие до пятнадцати тысяч военнослужащих, задействовано до трехсот танков и иной бронетехники, до четырехсот ракетно-артиллерийских установок различного калибра, реактивные системы залпового огня, минометы, противотанковые средства, а также до пятидесяти единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов.

Учения продлятся до 20 мая. В ходе учений основное внимание будет посвящено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппировке войск, совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения.

Также в ходе учений ВС Азербайджана «выполнят задачи по предотвращению провокаций незаконных вооруженных формирований и проведению контропераций по нейтрализации террористов».

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Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что обращение Армении в Организацию Договора о коллективной безопасности в связи ситуацией на границе с Азербайджаном является попыткой политизации процесса.