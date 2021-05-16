Сеул, 16 мая, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В апреле 2021 года в Южной Корее зафиксировали рост объёмов производства и экспорта автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Согласно опубликованным данным, объём производства автомобилей вырос на 11,8%, до 323 644 единиц, а экспорт — на 52,8%, до 188 293 единиц. В стоимостном выражении экспорт автомобилей из страны составил $4,15 млрд, что на 73,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что спрос на автомобили внутри страны, напротив, сократился. В апреле текущего года на внутреннем рынке Южной Корее было продано 161 097 автомобилей, что на 3,8% меньше, чем год назад.

Тем не менее, продажи экологически чистых автомобилей рынке Южной Кореи выросли на 41,3%, до 25 269 единиц, а экспорт «зелёных» авто вырос увеличился на 44,4%, до 32 838 единиц.