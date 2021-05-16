Мюнхен, Германия, , 11:31 — REGNUM Польский форвард мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Роберт Левандовский может перейти в команду «Пари Сен-Жермен». Об этом 16 мая сообщает L`Equipe.

По информации издания, 32-летний футболист хотел бы перейти в состав парижской команды. При этом отмечается, что в «ПСЖ» готовы купить польского игрока в случае, если им удастся выгодно продать своего нападающего Килиана Мбаппе.

При этом примерная стоимость нападающего клуба из Мюнхена оценивается в €60 млн, его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Отметим, в нынешнем сезоне Роберт Левандовский сыграл в составе «Баварии» в 37 матчах и отметился в них 45 голами и восемью результативными передачами.