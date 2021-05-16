Мюнхен, Германия, , 11:15 — REGNUM Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» интересуется марокканским защитником миланской команды «Интер» Ашрафом Хакими. Об этом 16 мая сообщает El Mundo Deportivo.

По информации источника, в мюнхенской команде ищут кандидата на позицию правого защитника и одним из них является 22-летний футболист из Марокко. Также уточняется, что в настоящее время у «Интера» имеются финансовые проблемы, вследствие чего он будет открыт в вопросе продажи своих ключевых игроков.

Отметим, в нынешнем сезоне Ашраф Хакими сыграл в составе «Интера» в 44 матчах и отметился в них семью голами и десятью результативными передачами.