Вашингтон, 16 мая, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Платная подписка на социальную сеть Twitter для получения доступа к дополнительным функциям будет стоить $2,99 в месяц. Об этом сообщает портал CNet со ссылкой на отраслевого эксперта Джейн Манчун Вонг.

Twitter.com Twitter. Страница входа

В начале мая в Twitter объявили о работе над расширенным функционалом, который будет предоставляться при оформлении платной подписки. В компании не назвали условий и сроков введения этого сервиса.

По данным CNet, предстоящая служба подписки будет называться Twitter Blue. Ожидается, что стоимость подписки составит $2,99 в месяц. При оформлении подписки пользователи получат возможность удаления сообщений, объединения сообщений в коллекции и другие функции.

Предполагается, что Twitter также может объединить новую подписку с недавно приобретённым сервисом Scroll. Эта служба также работает по подписке и предоставляет возможность просмотра сайтов-партнёров без рекламы.