Хьюстон, США, , 11:14 — REGNUM Американская боец смешанного стиля (ММА) Кэтлин Чукагян одержала верх над спортсменкой из Бразилии Вивиани Араужо в поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 262, который проходил в Хьюстоне. Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением со счетом 29−28, 29−28, 30−27 отдали победу американке.

Отметим, это 16-я (три — досрочно) победа 32-летней Кэтлин Чукагян при четырех поражениях. Для Вивиани Араужо это третье поражение при 10 (семь — досрочно) победах.