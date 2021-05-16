Донецк, , 11:14 — REGNUM Украинская армия разместила вблизи жилых домов и муниципальных объектов на оккупированной Украиной части Донецкой Народной Республики одиннадцать единиц вооружения и военной техники, сообщили 16 мая в пресс-службе Народной Милиции ДНР.

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

На северной окраине села Дача были размещены две БМП из состава 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины.

Вблизи жилых домов в поселке Каменка был размещен один БТР-80 из состава 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

В жилом районе села Богдановка были размещены одна БМП-2 и одна боевая бронированная машина, а в поселке Берёзовое на улице Чехова — две БМП-2 из состава 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

На юго-восточной окраине поселка Невельское была размещена одна боевая бронированная машина, а в поселке Славное на улице Космонавтов — три БМП из состава 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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