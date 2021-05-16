Санкт-Петербург, 16 мая, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о хулиганстве после массовой драки мигрантов в Приморском районе города. Помимо застигнутых на месте происшествия иностранцев, в ходе оперативных мероприятий были задержаны еще несколько лиц, ставших участниками стычки.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Массовая драка произошла вечером в пятницу, 14 мая, около 20:20, на пересечении улиц Репищева и Вербной. Прибывшие, по сообщению очевидцев, полицейские задержали на месте и отправили для разбирательства в отдел 45 человек. Позже в полицию обратился 33-летний гражданин одного из азиатских государств СНГ и сообщил, что он был избит на автобусной остановке на улице Вербная.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в квартире одного из домов по Вербной улице сотрудниками ГУ МВД России были задержаны шестеро приезжих из Средней Азии в возрасте от 20 до 33 лет», — пояснили 16 мая в петербургском Главке МВД.

В ведомстве также добавили, что большинство задержанных работают на стройках.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»). Шестеро подозреваемых задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, до избрания им меры пресечения судом.