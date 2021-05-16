Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что в плей-офф Кубка Стэнли нужно находить путь к победе, невзирая ни на какие обстоятельства. Его мнение на эту тему 16 мая приводит официальный сайт НХЛ

«Сейчас такое время года, что вне зависимости от того, что происходит, вне зависимости от травм и других обстоятельств надо находить путь к победе», — сказал 35-летний российский хоккеист.

Также он отметил, что в данный момент все игроки «Кэпиалз» осознают, что сделать шаг вперед необходимо.

«Энди (Крэйг Андерсон, голкипер «Вашингтона», — ред.) сегодня вступил в игру, сделал важные сейвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось, так что идем дальше», — добавил Овечкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл в овертайме команду «Бостон Брюинз» в первом матче первого раунда плей-офф со счетом 3:2.

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