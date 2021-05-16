Пхеньян, , 11:31 — REGNUM В КНДР осудили южнокорейские военно-гражданские учения «Хваран» и совместные учения военно-воздушных сил Южной Кореи и США, назвав их фактором, усиливающим напряжённость на корейском полуострове. Об этом сообщает северокорейский портал Tongil Voice.

США и Южная Корея Pacom.mil

По мнению северокорейских СМИ, действия Сеула направлены на разрушение мира и стабильности на Корейском полуострове.

Напомним, что с мая по ноябрь в Южной Корее проходят военно-гражданские учения «Хваран». Цель данных учений состоит в отработке действий правительства, полиции, пожарной охраны в чрезвычайных ситуациях, включая террористические акты и стихийные бедствия.

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А 3 мая на южнокорейской базе ВВС в Тэгу прошли совместные учения военных США и Южной Корее.