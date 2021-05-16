Карсон, США, , 10:21 — REGNUM Американский боксёр Брэндон Фигероа, являющийся регулярным чемпионом Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в первом полулегком весе, досрочно победил представителя Мексики Луиса Нери, который являлся чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) в этом же весе, в поединке, который проходил в Карсоне (США). Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В седьмом раунде, когда схватка перешла в клинч, американец нанес своем оппоненту точный нижний левый удар в печень, после чего мексиканец рухнул на пол ринга, не сумев продолжить бой и затем покинув зал до официального объявления победителя.

Отметим, это 22-я (17 — нокаутом) победа в активе ни разу непобежденного 24-летнего Брэндона Фигероа при одной ничьей. Для 26-летнего Луиса Нери это поражение стало первым при 31 (24 — нокаутом) победей