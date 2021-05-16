Санкт-Петербург, , 10:20 — REGNUM Главный приз фестиваля «Виват кино России!» получил фильм «Пальма» режиссёра Александра Домогарова. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Церемония вручения наград 29-го Всероссийского фестиваля «Виват кино России!» прошла в Санкт-Петербурге 15 мая. Приз за лучшую режиссуру получил Семён Серзин за фильм «Человек из Подольска».

Спортивная драма «Белый снег» стала победителем в двух номинациях: Фёдор Лясс получил приз за лучшую операторскую работу, а Ольга Лерман — за главную женскую роль. Приз за лучшую мужскую роль получил Владимир Майзингер за работу в фильме «Человек из Подольска».

Фестиваль «Виват кино России!» проводится с 1993 года. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры России, Союз кинематографистов РФ и правительство Санкт-Петербурга.

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