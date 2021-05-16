Москва, , 10:20 — REGNUM Сенатор Алексей Пушков (Пермский край) раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и напомнил тому о географическом и ином положении его страны. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна — это центр Европы и по географии, и по духу, и по ценностям, и по устремлениям.

Пушков обратил внимание, что у президента Украины как всегда «каша в голове». Зеленский говорит, что Украины — центр Европы и одновременно заявляет, что Украина защищает восточную границу Европы.

«У Зеленского, как всегда, каша. Как можно быть в центре Европы и защищать ее восточную границу? И с чего Украина так отчаянно рвется в Европу, если она уже ее часть? Не потому ли, что она — ее безнадежная окраина, с очень высоким уровнем коррупции и выраженной склонностью к финансовому паразитизму?» — пишет Пушков.

Также Пушков указал, что заявление Зеленского о том, что Украины — сердце Европы — совсем уже абсурдно. Если Зеленский называет Украину «сердцем Европы», то чем тогда являются Австрия и Германиея — периферией Европы?

Кроме того сенатор обратил внимание, что та территория, которая была названа Украиной не так давно, неужели прошла тот же исторический путь, что и Европа?

«И неужто территория, названная не так давно Украиной, прошла исторический путь Европы — через создание национальных государств, через ренессанс, реформацию и другие собственно европейские процессы? Никто этого не заметил, кроме киевских демагогов. Поэтому об Украине как о сердце Европы — это Зеленский совсем перебрал», — пишет Пушков.

Российский политик считает, что слова Зеленского — это попытка приободрить своих избирателей.