Вашингтон, , 10:20 — REGNUM Защитник баскетбольного клуба североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант посмертно введен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Церемония 16 мая транслировалась на канале НБА в видеохостинге YouTube.

Кроме Брайнта в Зал славы также были включены чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, а также чемпионка женской НБА и олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и менеджер Патрик Бауман.

При этом данная церемония должна была состояться в апреле минувшего года, когда были объявлены имена включенных в Зал славы, однако из-за пандемии коронавируса она была перенесена.

Отметим, 41-летний Коби Брайант разбился при падении частного самолета вместе с пилотом и еще семью пассажирами, включая 13-летнюю дочь баскетболиста Джианну, неподалеку от Лос-Анджелеса.