Флоренция, Италия, , 10:20 — REGNUM Главный тренер неаполитанского футбольного клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо может уже в ближайшем времени перейти во флорентийскую команду «Фиорентина». Об этом 16 мая сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, в «Фиорентине» 43-летнему специалисту готовы предложить контракт сроком на два года с ежегодной зарплатой в €2 млн. При этом ранее стало известно, что руководство флорентийского клуба рассматривает Гаттузо в качестве главного претендента на пост наставника команды.

Отметим, в настоящее время «Фиорентина» с 39 очками в активе занимает тринадцатое место турнирной таблицы итальянской Серии А. У «Наполи» 73 очка и пятое место.