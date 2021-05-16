Степанакерт, , 09:58 — REGNUM «Союз родственников без вести пропавших воинов НКР» (Нагорный Карабах) направил обращение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с просьбой содействовать возвращению армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане. В нём говорится:

«Многоуважаемый Владимир Владимирович!

Примите нашу глубокую благодарность и искреннюю признательность за Ваши посреднические усилия, благодаря которым была остановлена война в Нагорном Карабахе, и за то, что миротворческий контингент Российской Федерации обеспечивает безопасность нашего народа.

Мы поверили, надеялись и были убеждены в том, что под Вашим руководством обязательно будет исполнен 8 пункт Соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Но, к сожалению, до сегодняшнего дня наши родные находятся в плену, неизвестно в каком состоянии.

Жизнь наших родных находится в Ваших руках. Мы очень просим и надеемся, что Вы возьмете решение этого вопроса под свой личный контроль и обеспечите защиту наших родных и их скорейшее возвращение домой».

Об этом сообщает агентство «Арцахпресс».