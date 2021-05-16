Токио, , 09:58 — REGNUM Японская компания Nissan Motor сократит объёмы производства на 500 тысяч автомобилей в 2021 году из-за дефицита электронных компонентов. Об этом сообщил Nissan Макото Утида в интервью CNBC.

Нехватка электронных микросхем для мирового автопрома возникла в конце 2020 года. Проблема сохранилась в 2021 году и распространилась на другие отрасли промышленности.

Глава Nissan заявил, что из-за дефицита чипов руководство компании пересмотрело планы по выпуску автомобилей в 2021 году. Макото Утида добавил, что ещё одной проблемой для мирового автопрома стал рост цен на сырьё. Общие планы по производству были снижены на 500 тысяч автомобилей.

Ранее о сокращении производства также объявили Ford, Volkswagen, Stellantis и другие автопроизводители. Аналитики AlixPartners считают, что общие потери мирового автопрома из-за дефицита микросхем составят около $110 млрд.

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