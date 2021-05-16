16 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Вопрос о несостоятельности единого государственного экзамена неоднократно поднимался на самых разных уровнях. А председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) и вовсе заявил, мол, он «практически уверен» в отмене ЕГЭ. В сетях идёт активная дискуссия на эту тему.

Светлана Шаповалова, , 10:24 — REGNUM Известие о том, что в России могут отменить единый государственный экзамен (ЕГЭ) и вернуться к «традиционному формату», вызвало оживлённую дискуссию в Facebook. Неожиданно много комментариев появилось после того, как доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков категорично заявил, что он выступает против возврата к прежней экзаменационной системе:

Николай Петрович Богданов-Бельский. У двери школы. 1897

«Считаю, что ничего хорошего не получится. Чтобы отменить — нужно предложить что-то взамен, так как задача остаётся, требуется некий механизм, который даёт всем детям страны, вне зависимости от доходов родителей и места жительства, получить возможность реализовать своё право на бесплатное высшее образование. ЕГЭ такую возможность даёт.

Да, у него есть куча недостатков. Но это всего лишь означает, что их нужно исправлять, нужно работать над совершенствованием системы. Главное в ЕГЭ — единые правила для всей страны, полная прозрачность, реальная возможность для каждого, буквально каждого, ребенка пройти процедуру и получить возможность учиться в любом вузе страны.

Все нарушения, связанные с ЕГЭ, на самом деле можно расследовать, процедура и регламент ЕГЭ позволяют достаточно точно выявлять ответственных за нарушения. Было бы желание.

Отменят ЕГЭ, введут локальные экзамены в каждом вузе, и всё, мы вернемся в 80−90-е, в ситуацию, для разрешения которой и был придуман ЕГЭ».

Иван Куликов. Школьник. 1897

"ЕГЭ действительно позволяет поступать в любой вуз, но кому? В области получаем стобалльников с нулевыми знаниями. Некоторые специально переезжают, чтобы сдавать там. В городских школах с учетом тотального контроля всё намного сложнее. Получается, о полной прозрачности вести речь мы не можем.

Плюс традиционных экзаменов — это всё же большее погружение в темы, нежели заучивание того, куда крестик поставить», — приводит довод другой участник обсуждения — Михаил Комаров.

«ЕГЭ — отличная вещь. Несравнимая с экзаменами старого образца. Мое поколение сдавало экзамены в школе, институте и далее. Знания, да, хорошие. Большее погружение в темы — вы правы. Но стресс! И стресс не от самого экзамена, а от того, кто и как тебя «допрашивает» — пытается выяснить уровень знаний или «утопить», «подловить», «запутать».

Слушала как-то Льва Любимова (светлая память прекрасному педагогу), как пришли к идее и воплощению идеи ЕГЭ — все четко разложено: почему и как. Проблема не в самом едином экзамене, а в «натаскивании» и нарушениях на местах. И коррупционная составляющая, несомненно, при ЕГЭ ничтожна», — отмечает Альбина Зеф.

«ЕГЭ забирает два года у детей, которые должны идти на их развитие. С 9 класса все забрасывают кружки и секции и сидят на репетиторах и натаскивании! Дети реально перестают развиваться», — считает Юрий Денисов.

Михаил Нестеров. Экзамен в сельской школе. 1884

«Старший сын шел в вуз олимпиадным путем по большой и чистой любви к программированию, но это было параллельно ЕГЭ, а у сегодняшних егэшников хотелка совсем отшиблена», — отметил Максим Телескопов.

«В условиях жёсткой конкуренции отмена ЕГЭ ничего не изменит. Дети не будут «развиваться». Они так же будут жёстко готовиться к единственной попытке получить шанс на благополучное будущее. Только без ЕГЭ это будет игра с меньшими шансами и меньшей справедливостью.

Ребенок уже не будет рассуждать о том, что он может поступить в НГУ или ТГУ, в зависимости от результатов ЕГЭ и выбора, который можно будет сделать до конца 11-го класса. Нет. Без ЕГЭ ребенок уже в 9-м классе должен четко решить, что будет поступать в НГУ. Уже в 9-м классе узнать об экзаменах, вопросах, процедуре, требованиях, конкурсе. Желательно будет записаться на подготовительные курсы конкретно НГУ. И готовиться все 2−3 года.

Вроде бы ничего плохого. Но в этот НГУ готовится половина страны, и шансы поступить — 1 из 1000. И на экзамене, к которому ты готовился несколько лет, твою судьбу решает 1—2, максимум 5 человек. По произволу. Им из 1000 нужно отобрать 50—100, которые им нравятся. Например, о какой сообразительный мальчик! О, эта девочка решает задачу моим любимым методом! Или, так, это — сын декана, нужно поосторожнее с вопросами, а то этот тупица публично засыпется…

ЕГЭ Kremin.ru

И если не поступишь, выяснится, что ты упустил свой шанс. Приемная комиссия закончила свою работу, да и в других вузах совсем другие подходы к экзаменам. Экзамен превратится в лотерею, но не совсем, так как шансы на поступления у выпускников будут неравноценны.

У какого-нибудь деревенского ребенка, который впервые переступает порог НГУ, шансы будут нулевые. Так как он будет вне контекста, он решал другие задачи, работал с другими учебниками, у него другой язык и другой контекст, и на экзамене его быстро отсеют.

В то же время достаточно заранее познакомиться с членами экзаменационной комиссии, чтобы гарантировать поступление. Поэтому никакого развития не будет. Дело не в ЕГЭ, а в самой социальной ситуации, экономическом строе. Абстрактные интересы никого не интересуют, если речь идет о более реальных вопросах выживания», — приводит аргументы Алексей Ушаков.

Напомним, ранее председатель комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев (ЛДПР) в беседе с URA.RU заявил, что практически уверен в скорой отмене ЕГЭ и возврату к «традиционному формату».