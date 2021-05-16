Москва, , 09:39 — REGNUM Примерно каждый пятый гражданин России готов привиться от коронавируса SARS-CoV-2, если это будет необходимо для выезда за границу. Такие данные приводит портал SuperJob, который провел соответствующее исследование.

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Сообщается, что в опросе приняли участие 1,6 тысяч респондентов старше 18 лет, которые не делали прививку против коронавируса SARS-CoV-2.

По результатам опроса, 20% не привитых против коронавируса утверждают, что они сделают прививку, если это станет обязательным условием для выезда за рубеж. При этом 18% планируют сделать прививку в любом случае.

Также опрос показала, что 42% совершенно не желают вакцинироваться, 20% затруднились с ответом.