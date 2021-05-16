Сеул, 16 мая, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor расширяет своё влияние на африканском рынке автомобилей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Kevauto Hyundai Palisade

По их словам, 15 мая компания отгрузила 250 внедорожников в Демократическую Республику Конго (ДР Конго).

Известно, что правительство ДР Конго заключило с Hyundai контракт на поставку 500 единиц Hyundai Palisade.

Напомним, что в сентябре 2020 года южнокорейская компания экспортировала в Саудовскую Аравию четыре водородных транспортных средства, среди которых два автомобиля Nexo и два автобуса Elec-city FCEV.

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