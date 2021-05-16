Сент-Луис, США, , 09:40 — REGNUM Форварда хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Дэвида Перрона добавили в COVID-протокол. Об этом 16 мая сообщает журналист The Athletic Джереми Рутерфорд на своей странице в соцсети Twitter.

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При этом уточняется, что внесенные в COVID-протокол игроки могут быть туда добавлены пот таким причинам, как: неподтверждённый положительный тест на SARS-CoV-2, подтверждённый случай заражения коронавирусом, изоляция при появлении симптомов, а также отслеживание контактов или карантин по причинам, связанным с поездкой.

Отметим, в завершившемся регулярном чемпионате НХЛ нынешнего сезона Дэвид Перрон провел в составе «блюзменов» 56 матчей и смог набрать в них 58 (19 шайб + 39 голевых передач) очков.