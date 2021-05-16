Бишкек, , 09:45 — REGNUM В Киргизии за сутки выявили 224 носителя SARS-CoV-2, сообщили 16 мая в пресс-службе республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19.

Цитата из видео Дружинники поют гимн Кыргызстана. 24KG

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С начала пандемии в республике подтвердили 100 473 случая заражения коронавирусной инфекцией, 1703 из них оказались смертельными (умерли восемь человек за сутки). 93 602 инфицированных выздоровели (300 человек за сутки).

Лечение на данный момент получают 4160 человек. 1733 из них лечатся в стационарах медицинских учреждений, 2427 — в условиях амбулатории.

За сутки инфицирование коронавирусом выявили у семи медицинских работников. С начала пандемии в Киргизии заражение коронавирусной инфекции подтвердили у 4546 медицинских работников, 4473 из них выздоровели.

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Напомним, в предыдущие сутки в Киргизии выявили 404 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.