Милуоки, США, , 09:40 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» уверенно обыграл команду «Майами Хит» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 16 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Файсерв-форум» в Милуоки и закончилась в пользу хозяев со счетом 112:108.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Майами» Кендрик Нанн, который набрал за игру 31 очко.

В составе «Милуоки» самыми результативными оказались разыгрывающий Брин Форбс и лёгкий форвард Крис Миддлтон, которые оба набрали по 21 очку за игру. Их коллега по клубу — разыгрывающий Джру Холидэй — оформил в матче дабл-дабл с 20 очками и десятью результативными передачами.

Отметим, это третья подряд победа «Милуоки», который 17 мая снова встретится с Майами, этим поражением прервавшим победную серию из четырех подряд игр.