Москва, , 09:08 — REGNUM Общие сборы отечественных фильмов в зарубежных кинотеатрах по итогам первого квартала 2021 года составили $8,5 млн. Об этом сообщает портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Сборы российских фильмов в иностранном прокате по итогам первых трёх месяцев года составили 6,3% от сборов на внутреннем рынке. Такой показатель объясняется не только небольшими сборами за рубежом, но и высокими сборами отечественных фильмов в российском прокате.

Наибольшая часть сборов отечественного кино за границей пришлась на Китай. Самыми успешными фильмами в КНР стала драма «Уроки фарси» (совместное производство российских, немецких и белорусских компаний) и военный фильм «Т-34». Общие сборы этих фильмов в Китае составили $5,65 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года большая часть кассовых сборов в российском кинопрокате пришлась на отечественные фильмы.

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